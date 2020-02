Incidente nel Milanese, furgone contro auto in panne: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 22 sulla strada provinciale 14 a Pioltello, nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto si è fermato a bordo strada perché il veicolo era in panne e ha chiamato il fratello affinché andasse a recuperarlo. L’uomo è arrivato poco dopo sul posto insieme alla moglie e al figlio e mentre cercavano di capire quale fosse il guasto, è sopraggiunto un furgone che, forse a causa della nebbia, non ha visto le due vetture sul ciglio della carreggiata, andando così a travolgerle.

I feriti - un bimbo di un anno, una donna di 39 anni e tre uomini di 39, 43 e 52 anni - sono stati trasportati all'ospedale San Raffaele di Milano e in quelli di Melzo e Cernusco.