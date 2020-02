Lodi, poliziotti salvano tre cuccioli di cane abbandonati

Tre cuccioli di cane, probabilmente abbandonati, sono stati salvati dagli agenti di polizia a Lodi. E’ successo nel pomeriggio di domenica 2 febbraio, quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in largo Marinai d’Italia dopo aver ricevuto la segnalazione di un passante. Qui, dentro a una scatola, sono stati trovati i tre cuccioli meticci, due maschi e una femmina. I cuccioli, tutti e tre in buone condizioni di salute, sono stati portati dagli agenti nel centro A.di.ca. (Associazione per la Difesa del Cane) di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Lodi e ora sono in attesa di essere adottati.

Uno dei tre cuccioli salvati dagli agenti (Foto: polizia di Stato)