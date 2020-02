Crolla ponteggio in via Arona a Milano, danneggiate quattro auto

A Milano un ponteggio è crollato questa mattina su quattro veicoli in sosta. L'incidente è avvenuto in via Arona e, al momento, non risultano feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia locale l'impresa "ha già provveduto alla rimozione e al ripristino della struttura". Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.