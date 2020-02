Droga, arrestato spacciatore 17enne a Pavia

A Pavia la polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e lo hanno portato all'istituto per minori Beccaria di Milano. Durante un controllo della movida, gli agenti l'hanno trovato in possesso di una bustina con quattro grammi di marijuana. Inoltre, in tasca aveva anche 145 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il guadagno per le dosi già vendute.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione a casa del giovane, la polizia sequestrato altri 63 grammi di marijuana: sul suo telefonino erano presenti i messaggi dei clienti per concordare i luoghi dove incontrarsi per acquistare la droga.