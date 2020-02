"Non ci sono sono state assenze per la paura del Coronavirus". Lo afferma Valerio Cipollone, preside delle scuole elementare e media dell'Istituto comprensivo di via Giusti, a Milano, frequentate da 800 bambini di cui circa 160 di origine cinese. Secondo il dirigente scolastico, nonostante qualche messaggio di allarmismo nelle chat di classe di genitori, finora non c'è stato allarmismo a scuola, in attesa di capire come gestire la situazione quando torneranno tra i banchi gli alunni, "meno di dieci", partiti per la Cina per le feste di Capodanno (LO SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - PRONTO L'OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI - LE FOTO DEL VIRUS - LA MAPPA DEL CONTAGIO).

Le indacazioni del ministero su come affrontare l'emergenza

"Sabato dal ministero della Salute abbiamo ricevuto indicazioni generali su come affrontare l'emergenza - ha spiegato il preside -. Per gli alunni di ritorno dalla Cina ci sono indicazioni di prevenzione generale delle infezioni delle vie respiratorie, lavarsi le mani, coprirsi la bocca quando si tossisce. E poi di monitorare nei giorni successivi al ritorno l'insorgenza di sintomi particolari legati al virus". Poi ha aggiunto: "L'Ats ha detto che siccome a monte di tutto c'è il corridoio sanitario di Malpensa, per ora non possiamo fare nulla, quando i bambini arriveranno li accoglieremo. Ieri ho chiamato il numero di pubblica utilità 1500, che è preso d'assalto, e mi hanno spiegato che anche la sanificazione degli ambienti è inutile. Intanto oggi appenderò all'ingresso un opuscolo del Ministero in italiano e cinese, e manderò alle famiglie un'altra comunicazione per tranquillizzare".