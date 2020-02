Brescia, coronavirus: volantini di Forza Nuova contro i negozi cinesi

Blitz di Forza Nuova nella notte a Brescia dove alcuni esponenti del gruppo di estrema destra hanno attaccato dei volantini fuori dai negozi dei commercianti di origine cinese sfruttando l'allarmismo per il coronavirus. "Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane" ha scritto Forza Nuova. "Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per tutelare l'industria e la manifattura, per aiutare l'economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici" è il messaggio riportato sui volantini. Coronavirus, oltre 300 morti. Isolato il virus allo Spallanzani