Smog, revocate le misure di primo livello a Milano e in 4 province

A partire da oggi, sabato 1 febbraio, non sono più in vigore le misure temporanee antismog di primo livello nella provincia di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo e Mantova. Per due giorni consecutivi, infatti, sono stati registrati livelli di Pm10 al di sotto della soglia massima, situazione che, come rende noto la Regione Lombardia, ha portato alla revoca dei divieti nei comuni con 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria. Limitazioni confermate, invece, nella provincia di Pavia, che ieri era al primo giorno di rispetto del limite giornaliero, e Cremona, dove giovedì le micropolveri hanno sforato la soglia massima prevista dalla legge.

Blocco delle auto domani a Milano

Come annunciato negli scorsi giorni dal sindaco Giuseppe Sala, domani dalle 10 alle18 ci sarà il divieto di circolazione per le auto a Milano. Per l’occasione, Atm ha predisposto un potenziamento del servizio nella fascia oraria interessata, con 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 su quelle di quelle di superficie.

In particolare, le linee 16 e 90/91 e la linea M5 saranno potenziate con mezzi aggiuntivi per agevolare l’afflusso degli spettatori allo stadio di San Siro in occasione del match tra Milan e Verona in programma domenica alle 15. In ogni caso, a partire dalle 12, il blocco sarà revocato solo ed esclusivamente sulle arterie stradali che conducono al Meazza.