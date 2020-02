Milano, iniziative a Chinatown contro l'allarmismo per il Coronavirus

Una raccolta fondi in solidarietà con il popolo cinese colpito dall'emergenza sanitaria del coronavirus è in corso, nel quartiere cinese a Milano. L'iniziativa è organizzata da 'Il filo di seta', un magazine interculturale realizzato in collaborazione con l'ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, in collaborazione con i commercianti del quartiere. Per domani, invece, il Pd metropolitano ha organizzato una passeggiata e una cena nella Chinatown di Milano contro l'allarmismo ingiustificato verso la comunità cinese. (LO SPECIALE - 10 COSE DA SAPERE - LA DIRETTA)

La raccolta fondi a Milano

L'iniziativa è iniziata intorno alle 10 di oggi, proseguirà fino alle 18 e sarà replicata domani negli stessi orari. Chi volesse potrà acquistare "capi d'abbigliamento a un minimo di 5 euro - spiegano dei cartelli - o lasciare un'offerta". Lo stand della raccolta benefica si trova all'incrocio tra via Paolo Sarpi e via Niccolini, storico cuore nevralgico della Chinatown milanese.

La passeggiata a Chinatown

L'appuntamento per la passeggiata è per le 19.30 di domani in via Sarpi all'angolo con via Canonica. La serata proseguirà con una cena. "Le notizie sulla diffusione del coronavirus - spiega l'invito diramato dal Pd - stanno scatenando una vera e propria psicosi, annessa alla paura di frequentare negozi e ristoranti cinesi, con casi di intolleranza e isolamento nei confronti di persone di origine asiatica. Milano è una città che accoglie tante culture e, anche in questo caso, non vuole lasciare da sola un pezzo della sua comunità".