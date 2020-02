Mostre a Milano: cosa fare nel weekend dell'1-2 febbraio

A Milano torna l’appuntamento con le domeniche gratuite al museo. Inaugurano poi due nuove mostre: la galleria Glauco Cavaciuti propone una collezione di Giulia Ligresti, mentre al Centro Artistico Rembrandt è esposta una personale della pittrice Silvia Senna. Ultima occasione per visitare ‘l love Lego’ alla Permanente, che termina domenica.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Giulia Ligresti alla galleria Glauco Cavaciuti

La galleria Glauco Cavaciuti, in via Vincenzo Monti, propone una collezione di oggetti di arredo e design firmata da Giulia Ligresti e dal titolo ‘Love’. "L'amore, titolo della mostra, è il fil rouge della mia vita che mi ha permesso di superare ogni difficoltà. Ho scelto materiali resistenti e forti come mi sento io, indistruttibili, e questa mostra mi rappresenta al 100%", ha detto l'imprenditrice milanese, imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell'ambito del caso Fonsai e poi assolta lo scorso aprile dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricavato della vendita sarà utilizzato in parte per finanziare progetti per "aiutare le persone che non sono riuscite ad avere giustizia". Fino all’8 febbraio. Orari: martedì-sabato 10-13/14-19, domenica e lunedì su appuntamento.

Silvia Senna al Centro Artistico Rembrandt

Inaugura il primo febbraio al Centro Artistico Rembrandt, in viale Lucania, la mostra 'Architetture Liquide' di Silvia Senna. L’esposizione, che si può visitare fino al 22 febbraio, raccoglie una quindicina di opere. "Il rapporto fra tempo e spazio è mutevole, non fisso e preordinato, tutto è movimento, tutto è costantemente soggetto agli stati d'animo, al vento, alle idee - sottolinea Silvia Senna - che vivono e si muovono lasciando scie di pensiero inseguito e inseguitore, perché siamo diventati nomadi involontari".

Mostre ed eventi in corso a Milano a febbraio 2020

‘Storie restituite’ alle Gallerie d’Italia

Prosegue alle Gallerie d'Italia la mostra 'Storie restituite. I documenti della persecuzione antisemita nell'archivio di Intesa Sanpaolo', che punta a ricostruire le conseguenze delle Leggi razziali del 1938 attraverso carte e documenti. In esposizione, fino al 23 febbraio, decreti di confische, espropri e sequestri da parte dell'Ente gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) verso ebrei italiani e stranieri: dall'intera casa alla caffettiera, tutto rigorosamente elencato sui verbali riportandone anche il valore economico. Il percorso espositivo, allestito come un vero archivio con scaffali e faldoni, racconta sei storie simboliche. Orari: martedì - domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì dalle 9:30 alle 22:30.

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Fino al 1° marzo. Orari: Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Monza - Steve McCurry all’Arengario

All’Arengario di Monza la mostra "Leggere" propone 70 scatti del celebre fotografo Steve McCurry. Le opere, realizzate in 40 anni di carriera, si focalizzano sulla rappresentazione della lettura attraverso volti e persone di ogni parte del mondo, secondo la sensibilità di McCurry. Fino al 13 aprile. Orari: Dal martedì al venerdì 10.00 - 13.00, 14.00 - 19.00; sabato e domenica 10.00 - 20.00.

Brescia - ‘Donne nell’arte’ a Palazzo Martinengo

Palazzo Martinengo ospita l’esposizione "Donne nell'arte. Da Tiziano a Boldini", che raccoglie 90 capolavori di artisti quali Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, Zandomeneghi e Boldini, accomunati dalla rappresentazione della femminilità. Fino al 7 giugno. Orari: da mercoledì a venerdì 9-17, sabato, domenica e festivi 10-20.

Eventi per bambini

I love Lego alla Permanente

Termina il 2 febbraio, al Museo della Permanente, la mostra ‘I love Lego’, realizzata con oltre 1 milione dei celebri mattoncini colorati. All’interno del percorso espositivo, oltre ad alcune installazioni artistiche, le celebri ambientazioni, piccoli mondi in miniatura ricostruiti nei minimi particolari: intere città, scenari di fantasia tratti da storie di pirati e paesaggi medievali, fino agli splendori della Roma imperiale minuziosamente progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego© User Group) più antichi d'Europa. Orari: tutti i giorni 9.30-19.30