Coronavirus, Giuseppe Sala: "Mi sembra ci sia un po' di psicosi"

"Mi pare che ci sia anche un po' di psicosi, non vorrei allarmare eccessivamente". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, cerca di tranquillizzare così la cittadinanza riguardo all’emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus (IL LIVEBLOG), dopo i primi due casi accertati in Italia e lo stop dei voli da e per la Cina a Malpensa. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che "non domani perché c'è l’inaugurazione dell'anno giudiziario, ma il prossimo sabato farò la 'Colazione col sindaco' in via Sarpi", cuore della Chinatown meneghina.

"Detto ciò - ha proseguito - è chiaro che non ho nemmeno gli strumenti per dire quanto la situazione sia grave. Più di tanto non posso dire, se non rimanere in contatto con le autorità competenti che conoscono le cose", ha concluso Sala.