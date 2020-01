In auto con una zanna di elefante: denunciato 52enne nel Pavese

Viaggiava con in auto, sistemata sul sedile posteriore, una zanna di elefante lunga un metro e 56 centimetri: per questo un 52enne albanese residente a Broni, in provincia di Pavia, è stato denunciato dai carabinieri. L’automobilista è stato sorpreso dai militari con l’inconsueto carico a bordo durante un controllo nel Pavese, in località Tornello. La zanna, che era priva di certificazione, è stata sequestrata mentre l’uomo dovrà rispondere del reato di "illecita detenzione di esemplare di specie protetta". Sono in corso indagini per capire da dove provenisse la zanna e che cosa intendesse farne il 52enne denunciato.