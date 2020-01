Sondrio, lite tra due uomini fuori da un supermercato: ferito 44enne

Un 44enne è rimasto ferito in maniera grave durante una lite tra due uomini, nata forse per questioni legate allo spaccio di droga, avvenuta attorno alle 15.30 di ieri all'esterno di un supermercato in una via periferica a Sondrio.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i due hanno cominciato a litigare e uno di loro avrebbe afferrato al collo il rivale. Questo, per allontanarlo, lo avrebbe spintonato, facendolo cadere a terra sbattendo la testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trovato il 44enne in una pozza di sangue. La prognosi resta riservata. L'uomo ha riportato un trauma cranico, ma la vittima non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad indagare sull'episodio sono gli agenti della Squadra Volante della Questura di Sondrio.