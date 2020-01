Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, con l'accusa di aver ucciso a coltellate una donna il 26 gennaio scorso a Ginevra, in Svizzera. Sull'uomo, ha spiegato il comandante Giuseppe Verde, pendeva un mandato di cattura internazionale per estradizione emesso dall'Autorità elvetica per omicidio. Gli investigatori lo hanno identificato grazie alla collaborazione della polizia svizzera e del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

L'uomo era in ospedale a Sesto San Giovanni

Il 27enne, di origini albanesi, è stato rintracciato in una struttura ospedaliera di Sesto San Giovanni, dove era stato operato per una ferita alla mano che probabilmente si era procurato durante la colluttazione con la vittima. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era giunto in Italia dalla Svizzera a bordo di un auto insieme a un amico, il quale ha raccontato di non sapere nulla dell'omicidio. L'arrestato dovrà comparire davanti alla Corte d'appello di Milano per l'estradizione.