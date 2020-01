Crolla il tetto di una casa nel Pavese: illeso il proprietario

Il tetto di una casa è improvvisamente crollato lasciando fortunatamente illeso il proprietario, un uomo di 70 anni. E’ successo oggi pomeriggio nel Pavese, nel comune di Torre d'Arese. Il tetto di un’abitazione in via Lambro ha ceduto per cause ancora da accertare. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, che però hanno dovuto solamente tranquillizzare l’anziano, senza sottoporlo a cure. Sul posto anche i vigili del fuoco, al lavoro per rimuovere le macerie.