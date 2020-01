Incidente in montagna nel Lecchese, 3 alpinisti salvati: uno è ferito

Un alpinista è rimasto seriamente ferito quest’oggi per essere precipitato per circa 40 metri sulla Grigna Settentrionale, una delle principali montagne della provincia di Lecco sul Pizzo della Pieve, dalla parte della parete Fasana lungo la “Via dell'Inglese” a Primaluna, in Valsassina (nel Lecchese). Gli altri due compagni di cordata sono rimasti invece bloccati a metà strada, in seguito della caduta del primo. Sul posto, per recuperare tutti e tre, è intervenuto un elisoccorso da Como. L’uomo, date le lesioni riportate, è stato trasportato in ospedale a Gravedona (nel Comasco). Non si tratta del primo incidente che avviene in questa zona: all’inizio del mese, infatti, era morto un 29enne originario della provincia di Bergamo.

Le operazioni di soccorso

La complessità delle operazioni di soccorso, data la zona molto impervia, ha reso necessaria la disponibilità di altri tecnici del soccorso alpino. Sono così intervenute 7 unità che si sono preparate nella piazzola della Comunità Montana a Barzio (in provincia di Lecco), mentre ne erano pronte altre 4 del Centro Operativo del Bione di Lecco. In seguito è sopraggiunto un elicottero da Milano per recuperare gli altri due membri del gruppo, che sono rimasti illesi ma spaventati.