Sondrio, cannabis light venduta in distributori automatici: sequestri

Cannabis light confezionata veniva venduta nei distributori automatici di bibite e snack, disponibili a tutti, anche ai minorenni. E’ successo a Sondrio: dopo le segnalazioni di alcuni genitori, ieri mattina sono state sequestrate dai carabinieri le 40 confezioni di infiorescenze vendute in un distributore di fronte alla stazione, in piazzale Bertacchi. La Procura farà analizzare la sostanza, che veniva proposta in tre tipi diversi, da 10 e 18 euro, con uno o due grammi di infiorescenze.

Cannabis accessibile a tutti

La vendita di cannabis light, pur essendo legale, è vietata ai minori di 18 anni. Contrariamente ai distributori automatici di tabacchi, non era necessario inserire la tessera sanitaria per l’acquisto di cannabis, rendendo quindi accessibile anche ai minorenni la sostanza. In passato, dalle automatiche erano state tolte sostanze alcoliche.