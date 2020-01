Maltrattamenti in famiglia, arrestato 47enne a Lodi

Un uomo di 47 anni, di origini albanesi, a Lodi è finito ai domiciliari dopo essere stato fermato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. L'uomo si è presentato a casa della ex moglie, dalla quale si sta separando, in stato di forte agitazione. La donna è riuscita a contattare le forze dell'ordine e quando i poliziotti sono arrivati nell'abitazione, hanno trovato addosso al 47enne una bottiglia di whisky e un taglierino.

Il racconto della donna

La ex moglie ha poi raccontato di essere stata vittima per anni di maltrattamenti, ma di non aver mai lasciato l'uomo perché sperava cambiasse. Al 47enne è stato imposto il divieto di avvicinarsi di nuovo alla donna.