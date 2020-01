Milano, avanzano i lavori della M4: lunedì riapre corso Plebisciti

A Milano da lunedì le auto potranno tornare a circolare in corso Plebisciti da piazzale Susa a viale dei Mille. I lavori della M4 proseguono, il cantiere si restringe e questo ha permesso la riapertura al traffico della via in entrambe le direzioni.

Chiusura momentanea di via Ceradini

Di conseguenza via Franco Nullo tornerà senso unico, così come via Ceradini, che però lunedì resterà chiusa per la riconfigurazione della segnaletica orizzontale e verticale (ai residenti sarà comunque consentito l'accesso) e per lo stesso motivo la sosta sarà vietata il 27 e il 28 gennaio. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, da mercoledì il bus 54 tornerà a percorrere corso Plebisciti, mentre la 61 continuerà con il percorso attuale.