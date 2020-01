Ricattavano uomini su chat erotiche: nove arresti nel Bergamasco

Al termine di un’attività investigativa durata alcuni mesi, nove giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Zogno (Bergamo) con l’accusa di aver ricattato in almeno tre occasioni altrettante persone residenti a Busnago, Vimercate e Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto ricostruito dai militari, da febbraio a maggio dell’anno scorso, i nove avevano architettato delle estorsioni a sfondo sessuale nei confronti di uomini, adescati appositamente in chat erotiche.

Il reato

I giovani, per farsi consegnare ingenti somme di denaro, minacciavano di pubblicare in rete le riprese video degli incontri tra le loro vittime e le "esche", istruite per fingersi minorenni, paventando così un ingiustificato timore per le conseguenze. Timore che, tuttavia, ha spinto gli uomini ricattati a sporgere denuncia, dando avvio all'indagine. I nove arrestati avevano chiesto un totale di oltre sedici mila euro.