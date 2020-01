Aziona freno e aggredisce il capotreno nel Bergamasco, denunciato

A Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 25 anni - di origine nigeriana, pluripregiudicato e destinatario di un decreto di espulsione senza fissa dimora - ha azionato il freno di emergenza del treno sul quale viaggiava e ha anche aggredito il capotreno che era andato a controllare cosa fosse successo.

La ricostruzione dei fatti

Alle richieste di spiegazione del capotreno, il 25enne ha risposto: "L'ho azionato perché mi annoiavo". A quel punto gli ha chiesto il biglietto e lui ha reagito male dando in escandescenza e poi fornendo false generalità. Una volta in stazione a Romano, sono arrivati gli agenti della polizia locale che lo hanno fermato e collocato in un centro per il rimpatrio di Bari in attesa di essere espulso. Per lui sono scattate le denunce per violazione della legge sull'immigrazione, per aver fornito false generalità e per interruzione di pubblico servizio.