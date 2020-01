Meningite nel Bergamasco, chiude ambulatorio straordinario di Villongo

L’ambulatorio straordinario di Villongo, nel Bergamasco, aperto a seguito dei casi di sepsi da meningococco registrati nel paese, sospenderà le attività domani. Lo ha deciso Ats Bergamo, in accordo con il sindaco, per via della progressiva diminuzione degli utenti. Chi vorrà farsi vaccinare potrà farlo nelle strutture della Asst Bergamo Est di Grumello del Monte, mercoledì 22 gennaio, dalle 14 alle 16, e venerdì 24 gennaio, dalle 9 alle 12,30, oppure a Sarnico venerdì 24, dalle 9 alle 12,30. Le vaccinazioni proseguiranno invece nelle scuole, nelle aziende e negli ambulatori dei medici di medicina generale dei Comuni interessati dalla campagna di vaccinazione straordinaria contro il meningococco C nell'area del Basso Sebino. Meningite, code dall'alba per il vaccino nel Bergamasco