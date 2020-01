Sequestrata una discarica abusiva in area paesaggistica nel Varesotto

I carabinieri forestali hanno sequestrato un’area sottoposta a tutela paesaggistica di circa tre ettari a Cadegliano Viconago (Varese) dopo la scoperta al suo interno di una discarica abusiva. Nel registro degli indagati sono state iscritte otto persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, che, appropriandosi di un'area boschiva demaniale a cento metri di distanza dal fiume Tresa, avevano messo su un giro illecito di smaltimento rifiuti. Ora devono rispondere, a vario titolo, per discarica non autorizzata, gestione illecita di rifiuti, alterazione e deturpazione bellezze naturali e occupazione di suolo demaniale.

L’attività abusiva

I militari hanno sequestrato anche cinque mezzi da lavoro, tra cui ruspe ed escavatori, che venivano utilizzati per spingere i rifiuti, per lo più residui derivanti da lavori edili, giù da una scarpata, per poi ricoprirli e livellarli per fare spazio. Tra i detriti sono stati rinvenute anche lastre di Eternit, ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute umana.

La famiglia aveva di fatto stabilito la propria sede operativa all’interno dell’area, dove viveva stanzialmente in baracche e costruzioni fatiscenti e abusive.

I forestali hanno infine trovato e sequestrato anche due cani e diciassette maiali, alcuni rinchiusi in due gabbie. Gli animali, dopo essere stati visitati dai veterinari, verranno ricollocati in strutture idonee.