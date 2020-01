Milano, bimba di un anno cade nella tromba delle scale: è grave

Una bimba di un anno di origini senegalesi è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta nella tromba di una scala di un condominio in viale Certosa a Milano. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni compiute dagli agenti di polizia della questura, la bimba si trovava sulle scale con lo zio e la madre. La donna per allacciarsi le scarpe ha allentato la presa della bambina che teneva per mano e la piccola è caduta per alcuni metri.