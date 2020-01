Codevilla, camionista muore dopo aver perso il controllo del mezzo

Un camionista è morto in un incidente stradale avvenuto a Codevilla, in provincia di Pavia. L'uomo era alla guida del camion quando all'improvviso è uscito fuori strada per motivi ancora da accertare: non è escluso che abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e il personale del 118, ma per il camionista non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato stamattina prima delle 8.