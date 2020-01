Marijuana e denaro in tre zaini: arrestato un 27enne a Milano

La polizia ha arrestato un 27enne gambiano, con precedenti, in via Settembrini a Milano, non distante dalla Stazione Centrale, perché sorpreso con 2,3 chili di marijuana, 10380 euro in contanti e 5 cellulari, il tutto custodito in tre zaini che teneva sulle spalle. Il giovane, in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo, è stato fermato e perquisito da una pattuglia di motociclisti della Questura. È accusato di spaccio.

Controlli antidroga e arresti in città

Sempre per spaccio, la polizia ha arrestato in via Orwell un marocchino di 24 anni che, controllato per strada, aveva addosso 275 grammi di eroina. L'uomo, alla vista di una Volante del commissariato Mecenate, ha cercato di dileguarsi ma è stato bloccato. Un marocchino di trent'anni, invece, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per traffico di sostanze stupefacenti, è stato fermato dai carabinieri in via Fornari. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di La Spezia il 6 marzo dello scorso anno.