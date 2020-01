Un carabiniere, la scorsa notte, è stato ferito alla spalla con un posacenere in via Boito, a Buccinasco (in provincia di Milano), scagliato da un 20enne brasiliano dal balcone della propria abitazione. Il giovane (probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) è stato poi arrestato dai militari.

L’intervento dei militari

Una pattuglia della squadra radiomobile dei carabinieri è giunta nei pressi di uno stabile a Buccinasco, dove era stata segnalata una lite in famiglia. Invece, si trattava di un brasiliano 20enne, in stato di alterazione, che alla vista degli uomini dell’Arma ha scagliato un posacenere in ceramica dal balcone della propria abitazione, situata al primo piano, centrando un agente a una spalla e procurandogli una contusione. I militari hanno dunque fatto irruzione nell'appartamento e hanno immobilizzato il soggetto, che al loro ingresso brandiva in mano un coltello da cucina.