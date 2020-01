Anziano trovato morto in un ruscello nel Varesotto

Bruno Piloni, un pensionato di 80 anni, è stato trovato senza vita a Marchirolo (in provincia di Varese), nei pressi del confine con la Svizzera. Il corpo dell’uomo era riverso in un corso d’acqua nel bosco, nei pressi di via Pradello. Lo rende noto il 118. Intervenuti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, e la dinamica ricostruita in queste fasi iniziali delle indagini, l’uomo sarebbe uscito di casa per svolgere la sua quotidiana passeggiata e sarebbe scivolato da un sentiero, forse a causa di un malore, precipitando nel corso d’acqua sottostante.

