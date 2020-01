Spaccio in una trattoria di Rozzano, due arresti e locale chiuso

La titolare di un bar trattoria a Rozzano, nel Milanese, è stata arrestata insieme a un conoscente con l’accusa di spacciare droga proprio all’interno del locale. Lo ha reso noto la Questura di Milano, aggiungendo che è stata sospesa per 30 giorni la licenza del bar ‘Da Franco’, situato in via Lambro.

Le perquisizioni

L’attività di spaccio è stata scoperta dagli agenti della Squadra Mobile il 14 gennaio scorso: durante una perquisizione personale la titolare, una 55enne, e un suo conoscente di 42 anni sono stati trovati in possesso di 42,7 grammi di cocaina e 0,3 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi. Inoltre sono stati rinvenuti circa 3.200 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

"Il bar trattoria 'da Franco' - ha precisato la Divisione polizia amministrativa e sociale - è stato destinatario di un provvedimento di sospensione già nell'anno 2015 per analoghe problematiche".