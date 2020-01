Allarme rientrato per un uomo di 47 anni di Cologno Monzese, partito stamattina da Balisio di Ballabio, in provincia di Lecco, verso la Grigna Settentrionale e dato per disperso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava percorrendo il sentiero che porta al Pialeral mentre stava parlando al telefono col padre, quando all'improvviso gli è caduto lo smartphone. Il genitore, temendo una caduta, ha lanciato l'allarme.

L'uomo era al rifugio a mangiare

Nell'area montana sono stati inviati i vigili del fuoco e il soccorso alpino per avviare le ricerche con i carabinieri, i quali hanno geolocalizzato l'utenza telefonica. Inoltre, è stato mobilitato anche un elicottero dei vigili del fuoco. L'escursionista però non era in pericolo: il 47enne, una volta raggiunto il rifugio, si stava mettendo a tavola per pranzare.