Meteo a Milano: le previsioni del 17 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano cielo coperto per tutta la giornata con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da Ovest. Deboli nel pomeriggio e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Foschie dense mattutine. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da EST con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 21 km/h. Temperature minime comprese tra -2 e 9 °C e massime comprese tra 5 e 11 °C. Zero termico a 1700 metri. In Brianza nebbia in graduale sollevamento. Vento da Ponente con intensità di 1 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. Temperature minime comprese tra -1 e 2 °C e massime comprese tra 7 e 9 °C. Zero termico a 2000 metri.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli coperti con pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C. In mattinata i venti saranno deboli e proverranno da Nordovest. Nel pomeriggio saranno deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Cremona

A Brescia nubi sparse durate la giornata con pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. In mattinata i venti saranno deboli e proverranno da Ovest. Nel pomeriggio saranno deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 38,4 µg/m³.