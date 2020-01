Incidente nel Bergamasco, auto travolge donna in bici: morta 83enne

E' morta questo pomeriggio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'anziana rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel Bergamasco. La donna, 83 anni, è stata travolta da un'auto mentre percorreva in bici via Grandi, ad Arcene. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo dell'ex statale 42, poco dopo le 8. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza, l'anziana è stata portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduta per le ferite riportate nell'incidente. Illeso invece l'automobilista. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri.

Data ultima modifica 17 gennaio 2020 ore 19:30