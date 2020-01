Milano, molesta studentesse sull'autobus: arrestato sospetto seriale

Un uomo di 40 anni è stato arrestato in centro a Milano per violenza sessuale. Secondo le accuse, avrebbe molestato alcune ragazzine su un bus della linea 94, non lontano dal liceo Parini di via Goito. L'uomo, con la scusa di farsi aiutare nei movimenti nell'autobus in quanto ipovedente, avrebbe molestato oggi pomeriggio tre studentesse, ma il sospetto degli investigatori è che l'arrestato possa essere un molestatore seriale.

Le molestie

Con la scusa di farsi aiutare a salire e a muoversi sul bus, l'uomo avrebbe ripetutamente palpeggiato le ragazze e anche tentato di baciarele. Secondo quanto si è appreso, le studentesse molestate si sarebbero rivolte a un insegnante del liceo che ha poi avvisato le forze dell'ordine.

È stato portato a San Vittore

Due delle tre ragazze che hanno subito molestie oggi sono state sentite dagli inquirenti, mentre una non è ancora stata identificata. Il 40enne è stato portato a San Vittore con l'accusa di violenza sessuale. Per accertare eventuali altri casi sono in corso le indagini della polizia.