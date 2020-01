Incidente sul lavoro ad Assago, cade da 4 metri: ferito operaio 44enne

Un operaio di 44 anni è precipitato dopo le 9 di questa mattina da un'altezza di 4 metri, a seguito del crollo della piattaforma su cui si trovava, in un cantiere edile in via del Mulino, ad Assago (in provincia di Milano). L'uomo, trasferito in codice rosso all'Humanitas di Rozzano (nel Milanese), ha riportato un trauma cranico e contusioni al braccio e alla gamba destri. Durante il tragitto verso l’ospedale è però rimasto cosciente e i suoi parametri vitali sono rimasti stabili.