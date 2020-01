Colico, incidenti sul lavoro: stampo di 2 quintali cade su operaio

Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda meccanica di Colico (Lecco). E’ successo ieri pomeriggio mentre l’uomo, nel reparto di attrezzeria dell'azienda, smuoveva uno stampo del peso di circa 200 chili, che doveva essere inviato al reparto produzione. A un tratto, per cause in corso d'accertamento, il pesante arnese è caduto addosso al 54enne, schiacciandogli la gamba destra. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco.