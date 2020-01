Scontro tra bus e camion dei rifiuti a Milano, pm: "Serve consulenza"

La procura ha deciso di disporre una consulenza cinematica e meccanica per stabilire la dinamica dell'incidente, avvenuto lo scorso 7 dicembre a Milano, in cui un filobus Atm si scontrò con un mezzo della raccolta dei rifiuti, all'incrocio tra viale Bezzi e via Marostica. Lo ha deciso la Procura milanese, affidando la perizia ad alcuni esperti. Nello scontro una donna di 49 anni ha perso la vita, mentre sono state in totale 18 le persone coinvolte, di cui 12 portate in ospedale. La consulenza servirà a stabilire le velocità dei due mezzi e i profili meccanici dei mezzi stessi.

I video dell'incidente

L’impatto è stato ripreso anche da una telecamera di sorveglianza di un palazzo nelle vicinanze, e dalla telecamera interna del mezzo. Entrambi mostrano come l'autista del bus, indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose e che procedeva a velocità elevata, non si sia fermato al semaforo rosso.