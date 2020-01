Milano, rissa tra clochard: 42enne accoltellato in via Rembrandt

Un senzatetto italiano di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per lesioni personali poiché ha accoltellato alla schiena un clochard tunisino 42enne. L’episodio è accaduto alle 22.50 di ieri in via Rembrandt, a Milano. La vittima è stata poi trasportata all’ospedale San Carlo: la prognosi è di 30 giorni.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'italiano era sotto i portici di via Rembrandt, e stava ricevendo cibo da un gruppo di volontari, quando il tunisino è comparso dal nulla per salutare un amico. A quel punto, stando a quanto hanno riferito i testimoni presenti, il 49enne si è alzato di scatto e ha sferrato un fendente alla schiena del senzatetto straniero. Il clochard è stato bloccato subito e arrestato dagli agenti giunti sul posto. Non è chiaro cosa abbia provocato la reazione dell'uomo.