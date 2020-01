Milano, scoppia lite dopo partita di calcetto: 4 feriti e 4 arresti

Quattro georgiani tra i 26 e i 46 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver picchiato quattro italiani, tra i 19 e i 38 anni, al termine di una partita di calcetto. L'aggressione è avvenuta alle 22.30 di ieri in via Agordat, nel parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, alla periferia nord-est di Milano.

La rissa dopo la partita di calcetto

I 4 stranieri hanno colpito i rivali usando anche dei bastoni di plastica. Gli agenti sono intervenuti inizialmente per la segnalazione di una rapina e quando sono arrivati sul posto un georgiano di 35 anni, l'unico del gruppo con precedenti, si è scagliato contro di loro. Per fermarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino. Secondo quanto emerso, l'aggressione è nata per il presunto furto dello zaino, subito da uno dei georgiani. Le vittime dell'aggressione non hanno riportato ferite gravi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.