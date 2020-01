Momenti di paura nella serata di ieri in una palestra di Lissone, in Brianza, dove è crollata parte di un controsoffitto di una palestra. In quel momento si stava svolgendo una festa per bambini. I calcinacci hanno colpito a un braccio uno dei piccoli che ha avuto bisogno di cure in ospedale, ma non è grave. La struttura è stata sgomberata per verificarne l'agibilità.