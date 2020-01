Durante la registrazione di un servizio sullo spaccio di droga insieme a Vittorio Brumotti, un cameraman di 51 anni è rimasto lievemente ferito a una gamba dopo essere stato aggredito in un giardinetto di Monza. Stando a quanto emerso finora, l’uomo sarebbe stato prima accerchiato e minacciato con un coltello, poi sarebbe stato strattonato. La polizia è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Brumotti e la sua troupe si trovavano a Monza da sabato sera per la realizzazione di uno speciale. Più volte minacciato e insultato durante le passate riprese nelle piazze dello spaccio della città brianzola, l’inviato del tg satirico non sarebbe però rimasto coinvolto in quest'ultma aggressione.