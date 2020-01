Le previsioni meteo del weekend a Milano dell'11 e 12 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano cieli coperti in mattinata con schiarite nel pomeriggio, in serata invece torna la nebbia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C. Domenica persistono per tutta la giornata le nebbie scese durante la notte. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Sabato giornata serena o poco nuvolosa sui rilievi, mentre sono attese nebbie su tutta la Pianura Padana. Domenica la situazione meteo resta invariata con nebbie persistenti sulle zone pianeggianti, mentre sui rilievi si attendono cieli sereni o al più qualche nuvola di passaggio.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio sabato nubi sparse in mattinata e cieli coperto a partire dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova sabato sole per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C. Domenica invece è prevista nebbia persistente per tutta la giornata.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 51,5 µg/m³.