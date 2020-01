Inaugurato a Milano il "muro della gentilezza". VIDEO

Anche Milano ha il suo “muro della gentilezza” (FOTO), una struttura pensata per permettere alle persone in difficoltà, ma anche agli abitanti del quartiere, di avere sempre a disposizione beni di prima necessità, dai vestiti ai libri. Inaugurato negli scorsi giorni in via Luigi Nono, alle spalle del Cimitero Monumentale, a dar vita all’iniziativa sono state le associazioni riunite ne “Il Tempio del Futuro perduto”, una realtà che da alcuni anni organizza eventi e iniziative in uno spazio dell’ex Fabbrica del Vapore. Un’idea nata "spontaneamente - spiegano i promotori - per rimettere in circolo i doni che riceviamo. Come politica d’ingresso per partecipare ai nostri eventi scegliamo di dare la possibilità a chi vuole prenderne parte di portare un dono, come libri e capi d’abbigliamento".

L’iniziativa ha avuto subito successo

Chiunque può recarsi al "muro della gentilezza", anche chi non abita nel quartiere, e lasciare la propria donazione, cosicché chi ne ha bisogno possa trovare a qualsiasi ora vestiti invernali ed estivi, beni di prima necessità, libri e molto altro. L’iniziativa ha avuto subito un grande successo, tanto che parte del materiale donato è stato sistemato in alcuni magazzini. "Chiediamo anche ad altri enti di redistribuire i doni", raccontano gli organizzatori. Tuttavia, da quando è stato inaugurato "sono state più le persone a portare oggetti che quelle venute a prenderli".

In Italia, altri muri della gentilezza sono presenti a Monza, Trento, Catania e Bologna.