Scontro tra auto ad Abbiategrasso, due feriti di cui uno grave

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Un uomo di 51 anni, il più grave dei due feriti, è stato trasportato, intubato e incosciente, all'Humanitas di Rozzano, dove si troverebbe in coma. Una donna di 42 anni, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in via Dante, in uno scontro tra due auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.