Incidente in montagna, alpinista cade e muore sul Resegone

Un alpinista, 48enne di Asti, ha perso la vita dopo essere precipitato dal Resegone (Lecco). Ieri il 48enne aveva raggiunto Lecco e affrontato una delle ferrate "Gamma1", tra le più tecniche.

I soccorsi

Non vedendolo tornare gli amici hanno chiesto aiuto al 112 e gli uomini del Soccorso Alpino hanno avviato le ricerche. Nel pomeriggio il corpo del 48enne è stato individuato sul versante di Morterone (Lecco). Secondo i soccorritori è precipitato per circa 300 metri e non ha avuto scampo. Non era ben equipaggiato per il tipo di scalata che intendeva compiere. La salma è stata recuperata poco dopo le 16 e trasportata al centro Bione di Lecco.