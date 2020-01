Vertono sull’ipotesi di abbandono di minore le indagini condotte dagli investigatori e dagli inquirenti relativamente a quanto accaduto ieri pomeriggio introno alle 16:40, quando una bambina di 5 anni è precipitata dal balcone del secondo piano di casa, in via Fra Riccardo Pampuri, alla periferia sud di Milano. Gli atti della polizia riguardanti il caso non sono ancora stati depositati in Procura, così come il fascicolo non è stato ancora formalmente aperto ma è molto probabile che la madre 45enne, che si era allontanata per andare a prendere l'altro figlio a scuola, venga presto indagata, come atto dovuto anche a garanzia, per il suddetto reato.

La vicenda

Ieri pomeriggio, la 45enne era uscita di casa mentre la piccola dormiva per andare a prendere l’altro figlio a scuola. Tuttavia, la bimba si è svegliata e, nel cercare il genitore, si sarebbe sporta dalla finestra, fino a cadere da un'altezza di 6 metri. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un residente della zona, che ha sentito il rumore dell’impatto del corpo della piccola contro una macchina parcheggiata. La bambina è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi per traumi al volto e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.