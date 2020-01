Vigevano, incendio in una palazzina: otto persone in ospedale

Poco dopo le 3 di questa notte, un incendio è divampato in una palazzina di tre piani di via Argentina a Vigevano, in provincia di Pavia. Nel rogo sono rimaste coinvolte sedici persone, di cui otto sono state portate in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118, ma nessuna è in gravi condizioni. Un paziente ha riportato ustioni di secondo grado al naso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.