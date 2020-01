Ragazzo aggredito con acido a Milano, donna non risponde al Gip

Non ha risposto alle domande del Gip di Genova la donna di 43 anni, T. M., che sabato scorso, in piazza Gae Aulenti a Milano, ha aggredito un barista di 28 anni, conosciuto su un sito di incontri, spruzzandogli dello spray al peperoncino e versandogli dell’acido sul viso. Il giudice ha poi convalidato il fermo della donna ed emesso la misura cautelare in carcere, come chiesto dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.

L’aggressione

Stando a quanto ricostruito attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo scorso 4 gennaio, intorno alle 11 del mattino, la 43enne, con occhialoni scuri, cappuccio di una felpa sulla testa e giaccone nero, si era piazzata all'ingresso della piazza, in cima alle scale, in attesa del 28enne che, una volta riconosciuta, è scappato verso un negozio di orologi. Lei lo ha inseguito, lo ha chiamato e, non appena lui si è voltato, gli ha spruzzato prima lo spray al peperoncino e poi gli ha rovesciato in testa l'acido contenuto in una bottiglia che nascondeva, assieme a un coltello, sotto l'ampia giacca scura.

I reati contestati

Nei giorni precedenti, la 43enne si era anche presentata nel bar dove lavorava il 28enne, e la sera prima dell'agguato lo aveva aspettato sotto casa, ma i vicini avevano dato l’allarme. La Procura le contesta i reati di stalking, lesioni gravi e la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto con il "Codice rosso". La donna si trova ora nel carcere genovese di Marassi.