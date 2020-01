Incidente nel Lodigiano, tir esce di strada: traffico bloccato

Un tir è uscito di strada intorno alle 8.30 di questa mattina mentre percorreva via Orecchia a Tavazzano con Villavesco (Lodi). La stretta arteria stradale, che collega la provinciale 115 alla statale via Emilia attraversando anche la zona industriale di Tavazzano, è stata chiusa. Parte del tir è finito con le ruote in un fosso nel quale passano alcune tubazioni. I vigili del fuoco di Lodi sono arrivati sul posto per le operazioni di messa in sicurezza e il travaso del materiale contenuto nel mezzo pesante per farlo rimuovere il più presto possibile.