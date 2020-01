Una 40enne di origine marocchina è precipitata da una finestra dell'abitazione dove vive con il compagno e la figlia, al primo piano di un palazzo in una zona residenziale di Crema, in provincia di Cremona. La donna è finita sulla copertura in plexiglass della tettoia sottostante, che ha attutito il colpo, tanto che la 40enne è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni non preoccupanti.

Era in corso una lite

Stando a quanto riferito da alcuni vicini, poco prima che la donna precipitasse era in corso una lite all’interno dell’appartamento. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno ascoltato a lungo in caserma il compagno, di 46 anni, originario di Casablanca, la cui posizione è ora al vaglio. A recuperare la 40enne dalla tettoia sono stati i vigili del fuoco con le scale in dotazione.