Un giovane di 20 anni di Verderio, paese in provincia di Lecco, il giorno di Capodanno è morto stroncato da un malore in Portogallo, dove era andato con la fidanzata per festeggiare insieme l'anno nuovo a Lisbona. Il giovane si è sentito male mentre stava passeggiando con la ragazza. "Mi sento strano", le ha detto. Una volta arrivata l'ambulanza, è stato portato all'ospedale più vicino e poi trasferito in un altro a Lisbona. A Verderio si è appreso dell'episodio solo in queste ore. I familiari sono partiti per il Portogallo per tutte le pratiche di rito.