Torna l’appuntamento con le domeniche al museo, l’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che dal 2014 avvicina gli italiani ai luoghi dell’arte. Porte aperte quindi nei musei civici e statali, noti e meno noti, di Milano. Lunedì 6 gennaio inoltre è in programma l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe. (TUTTI GLI EVENTI)

La Pinacoteca di Brera

Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera venne ufficialmente istituita nel 1809, a partire da una raccolta di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti della vicina Accademia. Oggi raccoglie alcuni tra i massimi capolavori di artisti italiani e stranieri dal XIV al XX secolo, tra cui Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Raffaello, Caravaggio, e poi Picasso, Boccioni, Modigliani, de Pisis.

L’Acquario civico

È ospitato in uno splendido edificio liberty con fregi e maioliche ispirate all’ambiente marino. racconta all'esterno il suo contenuto. Situato accanto all'Arena civica e ai margini del Parco Sempione, si tratta del terzo acquario più antico d'Europa, anche se è stato oggetto di un lungo restauro che ha completamente rinnovato gli interni con nuove vasche.

Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello, orari di apertura: dalle 9 alle 17.30 (ingresso consentito fino alle 17). Dentro l’edificio, tra i luoghi simbolo di Milano, si possono visitare la Pinacoteca (dove sono esposte opere di Canaletto, Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Correggio, Filippo Lippi e Tiepolo), il Museo d’Arte Antica, il Museo delle Arti Decorative che si trova nella Rocchetta, le Oreficerie, l’Armeria, il Museo della Preistoria e Protostoria, il Museo Egizio e le Sale Viscontee (dove si svolgono le mostre temporanee) e l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana dove è conservato il Codice Trivulziano del grande Leonardo da Vinci. I musei del Castello Sforzesco propongono l’itinerario “Leonardo mai visto” che la prima domenica del mese sarà a tariffa unica per tutti (5 euro anziché 10 intero e 8 il ridotto) e orario prolungato fino alle ore 19.30.

Studio Museo Francesco Messina

Situato in via San Sisto, nelle vicinanze della trafficata via Torino, lo Studio Museo custodisce 80 sculture e 26 opere su carta dell’artista siciliano, realizzate con materiali diversi: bronzo, terracotta policroma, in gesso, marmo e cera.

Gli altri siti gratuiti domenica 5 gennaio

Tra i tanti luoghi visitabili gratuitamente ogni prima domenica del mese a Milano ci sono anche il Museo civico di Storia naturale di Milano, in Corso Venezia 5, con i suoi 23 saloni d'esposizione, la Galleria d’arte moderna di Milano in via Palestro, le Gallerie d’Italia in Piazza della Scala e il Cenacolo Vinciano, visitabile su prenotazione.